شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية في المسجد الحرام وجهود مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعيش ضيوف الرحمن أجواء إيمانية وروحانية في المسجد الحرام خلال هذه الأيام مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.

ورصدت عدسة "واس" جهود جميع الجهات الحكومية العاملة على سهولة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام ودخول المعتمرين والمصلين وتنظيم حركة الحشود بشكل مستمر من ضيوف الرحمن بسلاسة وفق الأماكن المخصصة للصلاة وأداء المناسك وتهيئة الأماكن لهم لأداء الصلوات مع تفعيل كامل الخدمات والتسهيلات، وتوفير خدمات سقيا زمزم وكافة وسائل الراحة والسكينة، التي تمكن قاصدي المسجد الحرام من أداء الصلوات والعبادات بكل يسر وسهولة.

وعملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المعنية العاملة في المسجد الحرام على تنظيم الحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن في المسجد الحرام وساحاته, وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.