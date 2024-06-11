شكرا لقرائتكم خبر عن عالية المسلط متحدثًا رسميًا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعيين عالية بنت عبد الله المسلط متحدثًا رسميًا للهيئة، إلى جانب عملها نائبًا للرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي.

وتأتي الخطوة انطلاقًا من مسؤولية الهيئة في تعزيز التواصل والتوعية بالمحتوى المحلي، وأعمال ومبادرات الهيئة التي تستهدف مختلف الشرائح الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام.

وتعد المسلط إحدى الكفاءات الوطنية في قطاع التواصل والإعلام، كما عملت في عدد من الجهات الخاصة والعامة، وأسهمت في تحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية وقيادة المبادرات التواصلية لها.