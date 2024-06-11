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رياح مثيرة للأتربة والغبار على طول الخط الساحلي وطقس حار في 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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