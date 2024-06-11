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شاهد.. فرحة الحجاج الليبيين في مطار جدة لحظة السماح لهم بالدخول لأداء مناسك الحج بعد رفضهم بسبب خطأ في التأشيرات

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فرحة عدد من الحجاج الليبيين، بعد انتهاء أزمة تأشيراتهم في مطار جدة، وتدخل الجهات المختصة في المملكة لحلها.

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وأظهر الفيديو الحجاج لحظة السماح لهم بالدخول لأداء مناسك الحج، وهم يرددون :"الله أكبر، الحمد لله"، ويهرولون في صالة المطار.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلامية، فإن سبب الأزمة هو صدور تأشيرات للحجاج الليبيين من بلادهم بجنسية أوغندية، وهذا ما تسبب في رفض دخولهم إلى المملكة، قبل أن يتم تصحيح أوضاعهم وأوراقهم والسماح لهم بدخول المملكة لأداء مناسك الحج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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