شاهد.. شرطيتان تفشلان في القبض على مطلوب في فرنسا.. وردة فعل مفاجئة من شاب مر بجوارهم بالصدفة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر فشل "شرطيتين" في مدينة مرسيليا الفرنسية في القبض على أحد المطلوبين فيما مرّ شخص بجوارهم صدفة واعتقله بدلاً منهما.

وأظهر الفيديو، الشرطيتين تقفان أمام الرجل المطلوب القبض عليه، ولا تستطيعان الاقتراب منه، وفي أثناء ذلك توقفت سيارة نزل منها شخص وتوجه ناحية المشتبه به وأمسك بيديه.

وأبان الفيديو، الشاب يسحب الرجل ناحية حائط مبنى وظل ممسكا بيديه من الخلف فيما تقدمت شرطية وقامت بتكبيله.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، المقطع أثار سخرية من بعض الأحزاب التي قالت بأن رجل مدني واحد أعزل غير مدرب كان أكثر كفاءة من شرطيات متدربات ومدججات بالأسلحة.