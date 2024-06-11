شكرا لقرائتكم خبر عن منعه المرض منذ 11 عامًا.. استضافة الملك تمكن "أفريقي" من الحج والان نبدء بالتفاصيل



يقول إسماعيل ميسونه: "لم تسعني الفرحة بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية".

وأضاف: "سأحدثكم عن قصتي مع موسم الحج و ماحدث لي في عام 2013م عندما قدمت لأداء الحج في ذلك العام وبعد قدومي أصبت بمرض فلم أتمكن من إتمام فريضة الحج وأصبحت أعاني من غصة في نفسي طيلة العشر سنوات الماضية متمنياً أن تتاح لي الفرصة". ضيوف خادم الحرمين وفي أحد الأيام اتصل بإسماعيل أحد الأصدقاء وطلب منه مرافقته في حفل أقامته السفارة السعودية في أكرا لافتتاح أحد المعارض الدعوية، ولما علموا بقصته وماحدث له في الحج من مرض وعدم إتمام الفريضة، طلبوا منه جواز السفر وقدمه بالفعل للسفارة.

وتابع إسماعيل: "في أحد الأيام وأنا نائم بعد صلاة الفجر في رؤيا منامية شاهدت أنني واقف أمام الكعبة، وقلت في نفسي إنها رؤيا خير إن شاءالله وتفاءلت بها خيرا، وبعد شهر وصلني اتصال من السفارة السعودية يبلغني بأنه قد وقع عليّ الاختيار ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج في هذا العام".

وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على هذه الحفاوة وحسن الاستقبال. الدمام - شريف احمد - إسماعيل ميسونه "أفريقي من غانا" كان يحلم بالحج، فشاهد بالمنام أنه يقف أمام الكعبة، وتكررت هذه الرؤيا، وبعد شهر تلقى اتصالاً من السفارة السعودية بدعوة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.يقول إسماعيل ميسونه: "لم تسعني الفرحة بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية".وأضاف: "سأحدثكم عن قصتي مع موسم الحج و ماحدث لي في عام 2013م عندما قدمت لأداء الحج في ذلك العام وبعد قدومي أصبت بمرض فلم أتمكن من إتمام فريضة الحج وأصبحت أعاني من غصة في نفسي طيلة العشر سنوات الماضية متمنياً أن تتاح لي الفرصة".وفي أحد الأيام اتصل بإسماعيل أحد الأصدقاء وطلب منه مرافقته في حفل أقامته السفارة السعودية في أكرا لافتتاح أحد المعارض الدعوية، ولما علموا بقصته وماحدث له في الحج من مرض وعدم إتمام الفريضة، طلبوا منه جواز السفر وقدمه بالفعل للسفارة.وتابع إسماعيل: "في أحد الأيام وأنا نائم بعد صلاة الفجر في رؤيا منامية شاهدت أنني واقف أمام الكعبة، وقلت في نفسي إنها رؤيا خير إن شاءالله وتفاءلت بها خيرا، وبعد شهر وصلني اتصال من السفارة السعودية يبلغني بأنه قد وقع عليّ الاختيار ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج في هذا العام".وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على هذه الحفاوة وحسن الاستقبال.