شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال ذوي "توائم سيامية" ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ذوي التوائم الذين تم فصلهم في المملكة، وصدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات لتوفير أفضل الخدمات لهم، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.بدورهم قدم ذوو التوائم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على مكرماتهما المتتالية، بداية من عملية فصل التوائم وحتى استضافتهم لأداء الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وللوزارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلين المولى أن يجزيهما خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.