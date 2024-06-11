اخبار السعوديه

جولات رقابية على الأسواق

0 نشر
0 تبليغ

كثفت أمانة منطقة الجوف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكدت الأمانة تنفيذ الجولات الرقابية على مدى الساعة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية، وضمان سلامة المواطن والمقيم.

وتتضمن خطة موسم الأضحى تكثيف أعمال النظافة العامة، وكذلك جولات فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحال التجارية، وتوعية العاملين في المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات.


كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية على الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا