جولات رقابية على الأسواق

كثفت أمانة منطقة الجوف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكدت الأمانة تنفيذ الجولات الرقابية على مدى الساعة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية، وضمان سلامة المواطن والمقيم. وتتضمن خطة موسم الأضحى تكثيف أعمال النظافة العامة، وكذلك جولات فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحال التجارية، وتوعية العاملين في المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات.



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