السياحة تُشدد على مرافق الضيافة في مكة بتطبيق تعليمات وإرشادات السلامة

شددت وزارة السياحة من خلال تعميمها على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة بضرورة التقيّد بالتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني؛ من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن في فترة إقامتهم خلال موسم الحج 1445هـ، وتفعيل خطط الإخلاء المعتمدة في حالات الطوارئ، والقيام بالتجارب الفرضية على مرافق الضيافة التابعة لهم بالتنسيق مع الدفاع المدني.

ويأتي تعميم وزارة السياحة في إطار جهودها لضمان سلامة الحجاج خلال فترة إقامتهم في مرافق الضيافة، كما يأتي ضمن الأدوار الفاعلة التي تختص بها الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات من خلال التأكد من استيفاء مرافق الضيافة السياحية لكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق جميع الأنظمة، التي تتعلق بأمن وسلامة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.