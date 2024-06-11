ويأتي تعميم وزارة السياحة في إطار جهودها لضمان سلامة الحجاج خلال فترة إقامتهم في مرافق الضيافة، كما يأتي ضمن الأدوار الفاعلة التي تختص بها الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات من خلال التأكد من استيفاء مرافق الضيافة السياحية لكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق جميع الأنظمة، التي تتعلق بأمن وسلامة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة تُشدد على مرافق الضيافة في مكة بتطبيق تعليمات وإرشادات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.