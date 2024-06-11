"إنفاذ" يُشرف على 26 مزادًا لبيع 351 عقارًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 26 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لبيع وتصفية 351 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، وعددٍ من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 11 - 31 يونيو 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض 25 فرصة عقارية، و6 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 53 فرصة عقارية، ومزادين في منطقة المدينة المنورة لعرض 22 عقارًا، و3 مزادات لعرض 32 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف لعرض 18 فرصة عقارية، ومزادًا في حائل لعرض 13 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، و3 مزادات في منطقة عسير لعرض 163 عقارًا، ومزادين بمنطقة الشرقية لعرض 14 عقارًا، و6 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاداً لمنقولات لورشة إعادة المنتجات البلاستيكية في منطقة الرياض.

وبين "إنفاذ" أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" ، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات. يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.