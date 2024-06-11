شؤون الجامعات يقرّ لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات

وافق مجلس شؤون الجامعات على لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات؛ بهدف تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار والجهات البحثية في الجامعات السعودية وإثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار؛ بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها المملكة وتحقق المستهدفات الوطنية.

وتهدف اللائحة إلى تحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلبة على إجراء البحوث الأصيلة، والابتكارات التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع.

ووافق مجلس شؤون الجامعات على تشكيل لجنة دائمة مستقلة بالمجلس، تعمل على تقديم التوصيات والمقترحات وحوكمة وآليات عمل تضمن تعزيز دور الجامعات في البحث والنشر العلمي وأخلاقيات البحث العلمي، وتعزيز النزاهة العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية للجامعات.