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بدورهم قدم ذوو التوائم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على مكرماتهما المتتالية، بداية من عملية فصل التوائم وحتى استضافتهم لأداء الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وللوزارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال ذوي التوائم السيامية ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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