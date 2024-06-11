شكرا لمتابعة خبر عن هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها ؟ الشيخ السليمان يُجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان ، على سؤال جاء فيه “هل الأفضل شراء الأضحية وذبحها أم التصدق بقيمتها على الفقراء؟” .

وقال السليمان خلال لقائه مع قناة «السعودية» : “الأفضل هو إتباع السنة وخير الهدي هدي النبي ﷺ ، حيث جاء في حديث شريف أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر ، أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والآخر عنه وعمن لم يضحي من أمته ”

وتابع: ” فلا يصح قول إن التصدق بالمال أفضل من الأضحية ، لأن الأضحية لها وقت محدد ، وعلى المرء أن يجمع بين الأضحية والتصدق ويستغل هذه المواسم والأوقات ” .

وانهى حديثه : المسلم يضحي وهو يتقرب بهذا من الله ، فهذه شعيرة عظيمة ، يجب ألا يفرط فيها إذا كان عنده الاستطاعة والمال ، أما الصدقة بابها مفتوح وتكون طوال السنة .