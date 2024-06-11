نسبة ولادة التوائم 60%.. بالفيديو: مربي أغنام سعودي يمتلك سلالة نادرة مدرة للحليب وقليلة الأمراض وتتحمل الحرارة.. ويكشف عن سعر بيع الفحل

صحيفة الخليج 365:كشف مربي الأغنام حمد العطوي، عن سلالة مصرية نادرة قليلة الأمراض ومدرة للحليب بكثرة وتتحمل درجات الحرارة العالية.

وقال العطوي في تصريح لبرنامج سيدتي:" تتميز السلالة المصرية الماعز بإنتاج الحليب حيث يصل إنتاج العنزة الواحدة يومياً إلى 3 لتر من الحليب."

وأضاف :" تتميز بعدم انقطاع الحليب بعد الفطام، والآن أصبحت استغني عن البيطري، إذا صارت أمراض لا قدر الله أتجه للطب البديل، والأعشاب لعلاجها، والعمليات الجراحي".

وتابع :"أبيع ما يقرب من 20 إلى 35 فحل شهرياً من عمر شهرين إلى 4 شهور، ويصل سعرها إلى 2500 ريال".

من جهة أخرى قال مراقب المشروع عيد العطوي:" أساعده في عمليات الولادة، أحياناً يكون هناك حالات متعثرة، وكذلك أساعده في إعطاء التطعيمات".

ووصل العطوي إلى سلالة نادرة يصل عددها إلى 220 عنزة، يربي سنة ويبيع في السنة التالية، حيث أن السلالة النادرة من صفاتها الولادة كل 5 أشهر، ونسبة ولادة التوائم فيها تصل إلى 60%.