شكرا لقرائتكم خبر ربط الكتروني لتوفير كميات كبيرة من الأدوية في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة تستقبل طلبات الإمداد الكترونيا، ويتم التحقق من سلامتها وفقا للأسس المتبعة في التدقيق على الإرساليات.

كما كشف عن تفعيل الربط الالكتروني مع وزارة الحج والعمرة لتسريع استقبال الطلبات، مؤكدا توفر الأدوية بكميات كبيرة في المملكة.

وأشار إلى أن الوجبة الغذائية التي تقدم للحاج يتم التأكد من سلامتها منذ أولى مراحل السلسلة الغذائية حتى مرحلة الاستهلاك.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة الثالثة حول جهود المملكة التنظيمية لتيسير أعمال الحج ضمن «ندوة الحج الكبرى».

وأوضح أنه يتم التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير من خلال الزيارات التي تنفذها «الهيئة» على المصانع والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى دور «الغذاء والدواء» في توعية الحاج حول كيفية التعامل مع الغذاء وسلامته بعدة لغات، وذلك عبر أجنحتها التوعوية، إلى جانب الدراسات الميدانية التي تنفذها خلال موسم الحج لمتابعة جودة وسلامة الأغذية.

وفيما يخص الأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع الحجاج عبر منافذ دخول الحجاج أو مع مكاتب شؤون الحج، بين رئيس الغذاء والدواء أن الهيئة تستقبل طلبات الإمداد الكترونيا ويتم التحقق من سلامتها وفقا للأسس المتبعة في التدقيق على الإرساليات.

جهود الهيئة: