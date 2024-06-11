خوارزميات وطنية تدعم الجهود السعودية في خدمة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تدعم الخوارزميات الوطنية الجهود السعودية في خدمة الحجاج، تستعرض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في جناحها المشارك في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، عددا من خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

‏ ومن الخدمات التي عرضتها سدايا: منصة «بصير»، إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثله في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ تسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين.

‏ وبرز في جناح سدايا خدمات تطبيق «توكلنا» الذي يوفر عددا من الخدمات المميزة لحجاج بيت الله الحرام، حيث يمكن للحاج استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي بالتعاون مع الأمن العام.

‏ ومن الخدمات التي تستعرضها سدايا في هذا الجناح جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي بدأت استعداداتها خلال موسم الحج بإدراج فرص عدة تمثلت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميا وتوزيعها إلى مستحقيها .

أبرز الخدمات التقنية: