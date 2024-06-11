خوارزميات وطنية تدعم الجهود السعودية في خدمة الحجاج

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ومن الخدمات التي عرضتها سدايا: منصة «بصير»، إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثله في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ تسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين.
وبرز في جناح سدايا خدمات تطبيق «توكلنا» الذي يوفر عددا من الخدمات المميزة لحجاج بيت الله الحرام، حيث يمكن للحاج استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي بالتعاون مع الأمن العام.
ومن الخدمات التي تستعرضها سدايا في هذا الجناح جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي بدأت استعداداتها خلال موسم الحج بإدراج فرص عدة تمثلت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميا وتوزيعها إلى مستحقيها .
أبرز الخدمات التقنية:
- منصة بصير: حلول قائمة على خوارزميات وطنية.
- توكلنا: يوفر عددا من الخدمات المميزة للحجاج.
- منصة إحسان: إطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم.
- برنامج أضاحي: للإفادة من الهدي والأضاحي.
- منصة سواهر: تنظيم حركة المركبات وإدارة الحشود.
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