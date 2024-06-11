شكرا لقرائتكم خبر زراعة 6 ملايين شجرة في 120 فيضة وروضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أنه يعمل على إعادة تأهيل 120 فيضة وروضة، بغرس 5،873،000 شتلة، ونثر 28 طنا من البذور، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تنمية الفياض والرياض، التي أطلقها في أكتوبر، بهدف تأهيل وتنمية 1300 فيضة وروضة بمختلف المناطق.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إعادة تأهيل 300 فيضة وروضة، عبر زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، على مساحة حدودية 8 ملايين هكتار إلى عام 2030م، وتوفير الحماية والرعاية لها، بما يسهم في الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح المركز أن المرحلة الأولى تمر بثلاث مراحل: (حصر وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفياض والروضات والمناطق المجاورة لها، وتقييم حالة التدهور بصورة منهجية وتحديد التدخلات الملائمة، إضافة إلى تطبيق التدخلات الملائمة للحالة مع التأهيل والتقييم المستمر لها)، وذلك من خلال استخدام عدد من التقنيات.