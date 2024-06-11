100 % من مدارس المملكة تنهي إجراءات التقويم المدرسي الذاتي

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وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي استهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة، استنادا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وفي ضوء ذلك يتم تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناء على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، حيث تمت كافة العمليات عبر منصة تميز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الالكترونية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدا من الرعاية والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم، كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
إجراءات التقويم الذاتي شملت:
- 24 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية.
إجراءات التقويم الخارجي شملت:
- 11.5 ألف مدرسة تمثل 47 % من المدارس.
- 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي.
- 5 ملايين استطلاع رأي استهدف أولياء الأمور والمعلمين والطلاب.
- 395 ألف مقابلة للطلاب والمعلمين ومديري المدارس والموجهين الطلابيين.
- 580 ألف زيارة.
- 137 ألف مستخدم لمنصة تميز الرقمية.
- 190 مليون سؤال تمت الإجابة عنها.
- 6 ملايين نموذج وزعت خلال عملية التقويم المدرسي.
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