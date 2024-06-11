6 أفلام وثائقية تثري تجربة جمهور «أيام البحر الأحمر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظت فعاليات أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية التي استمرت أربعة أيام بإقبال كبير من الزوار، قدم خلالها فرص استثنائية لعشاق الأفلام والسينما. وقدمت الدورة الثانية 6 أفلام وثائقية بارزة من مختلف دول العالم، شملت موضوعات متنوعة من السيرة الشخصية إلى الرياضة والهوية واكتشاف الماضي؛ إضافة إلى عروض لأفلام سعودية قصيرة. وتنوعت العروض الوثائقية بين القصص الشخصية والقضايا الثقافية والتاريخية، مما أثار اهتمام الجمهور وأثرى تجربتهم السينمائية؛ كما شملت الفعالية جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، إضافة إلى ورش متنوعة تضمنت: ورشة «Maflam» التي قدمها خبراء السينما، وورش حول التصوير السينمائي الوثائقي وتصنيف الأفلام الوثائقية.

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