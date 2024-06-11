ربط رقمي بين ديوان المظالم وهيئة المدن الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع ديوان المظالم أمس الأول اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، للربط الرقمي مع منصة «تنفيذ»، إذ مثل ديوان المظالم في توقيعها نائب رئيس الديوان للشؤون القضائية والتنفيذية علي السلطان. بينما وقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة. شملت الاتفاقية التي وُقعت في مقر ديوان المظالم بالرياض، بنودا توضح آلية الربط الرقمي بين الطرفين لصالح منصة «تنفيذ» الإدارية بديوان المظالم، بهدف الإنجاز الرقمي لإجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية لصالح الهيئة، وفق ما تضمنته قرارات مجلس القضاء الإداري.

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