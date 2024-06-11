شكرا لقرائتكم خبر برنامج جودة الحياة: متحف «تيم لاب بلا حدود» في جدة إضافة نوعية للمشهد الثقافي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال البكر بمناسبة الافتتاح «يهدف تدشين متحف تيم لاب للارتقاء بالمشهد الثقافي ليكون المتحف وجهة ثقافية وسياحية لسكان وزوار مدينة جدة، ونسعى بالشراكة مع وزارة الثقافة إلى تهيئة البنية التحتية الثقافية في المملكة من خلال تطوير مرافق ثقافية ومتاحف نوعية تعزز المعروض الثقافي في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأضاف «نسعى إلى تحفيز المبدعين الشباب من المملكة للاستفادة من التجارب العالمية الإبداعية والمبتكرة لصناعة أعمال فنية فريدة تستلهم روح العصر باستخدام التقنيات الحديثة، ومن خلال الاطلاع على التجارب العالمية المميزة في هذا المجال».
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