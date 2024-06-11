انضمام جامعة حفر الباطن للتصنيف الدولي للتأثير

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحربي، أن هذا الإنجاز يعد مؤشرا بارزا لسعي الجامعة الحثيث نحو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية.
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