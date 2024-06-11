شكرا لقرائتكم خبر انضمام جامعة حفر الباطن للتصنيف الدولي للتأثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت جامعة حفر الباطن إلى قائمة الجامعات المصنفة عالميا، ضمن التصنيف الدولي للتأثير، التابع لهيئة التايمز البريطانية الدولية لتصنيف مؤسسات التعليم العالي Times higher education impact ranking 2024، الذي يضم 2152 جامعة من 125 دولة حول العالم، ويقيس أداء الجامعات على مستوى العالم وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) من خلال المقارنات المتوازنة. وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحربي، أن هذا الإنجاز يعد مؤشرا بارزا لسعي الجامعة الحثيث نحو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية.

كانت هذه تفاصيل خبر انضمام جامعة حفر الباطن للتصنيف الدولي للتأثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.