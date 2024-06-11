برامج احترازية لمكافحة الحشرات والآفات بمكة

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وقامت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بتكثيف الجهود في مختلف نواحي وأحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث وضعت الأمانة خطة لمكافحة البعوض بطوريه (البرقي والحشري)، والقضاء على أماكن توالده وتكاثره، وذلك خلال تجنيد عدد من الفرق والأجهزة المتخصصة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واعتمدت خطة الأمانة في مكافحة الحشرات والآفات العامة، على رصد وتحليل البيانات بشكل يومي، وليتم التعامل في توزيع الفرق بناء على نتائج البيانات، إذ تجمع الفرق الميدانية بيانات المواقع الإيجابية وقراءة المصائد، إضافة إلى بيانات الإصابات والبلاغات وتحليلها ومعرفة مستويات الخطورة في الأحياء (عالية، أو متوسطة، أو منخفضة).
القوة العاملة
- 689 بين أخصائيين وفنيي مكافحة.
- 930 من الأدوات المستخدمة.
- 321 من الأجهزة المتنوعة، مثل:
- السيارات الخاصة بأعمال المكافحة.
- أجهزة الرش الآلي.
- الأجهزة اليدوية.
- أجهزة الهيدروجين.
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