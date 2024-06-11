برامج احترازية لمكافحة الحشرات والآفات بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة نشاطها وبرامجها الاحترازية والوقائية المتعلقة بالنظافة ومكافحة الحشرات والآفات العامة، متخذة جميع التدابير الوقائية بتشكيل عدد من الفرق لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر توالد الحشرات.

وقامت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بتكثيف الجهود في مختلف نواحي وأحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث وضعت الأمانة خطة لمكافحة البعوض بطوريه (البرقي والحشري)، والقضاء على أماكن توالده وتكاثره، وذلك خلال تجنيد عدد من الفرق والأجهزة المتخصصة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واعتمدت خطة الأمانة في مكافحة الحشرات والآفات العامة، على رصد وتحليل البيانات بشكل يومي، وليتم التعامل في توزيع الفرق بناء على نتائج البيانات، إذ تجمع الفرق الميدانية بيانات المواقع الإيجابية وقراءة المصائد، إضافة إلى بيانات الإصابات والبلاغات وتحليلها ومعرفة مستويات الخطورة في الأحياء (عالية، أو متوسطة، أو منخفضة).

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