شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. وزير الإعلام يزور جناح "الداخلية" في ملتقى إعلام الحج والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام