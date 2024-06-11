شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أمس الاثنين.. وصول 1,547,295 حاجًا إلى المملكة عبر المنافذ الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,547,295 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية أمس الاثنين.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1,483,312، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59,273 حاجًا، وقدِم 4,710 حجاج عبر المنافذ البحرية. تسهيل إجراءات الدخول وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

