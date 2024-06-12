البيت الأبيض يكشف كيف يمكن أن يؤدي مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى إنهاء حكم حماس

صحيفة الخليج 365 : أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حكم حماس في القطاع، وهو ما تريده إسرائيل.

وأضاف سوليفان خلال مؤتمر نظمته اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" : "من خلال التوصل إلى اتفاق والعمل في مراحله المتعددة، يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى مؤسسة أمنية مؤقتة ومؤسسة حكم مؤقتة لا تجعل من غزة منصة للإرهاب".

وأوضحت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الأمر.

من جهة أخرى ذكر مسؤولون أميركيون للصحيفة في مايو الماضي، أن المبادرة الدبلوماسية الأوسع التي تدفع بها واشنطن ستشهد تهميش الحركة في غزة من قبل قوى بديلة مدعومة من القوى العربية والأميركية.