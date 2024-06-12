شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

