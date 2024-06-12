شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاجل يتابع سير العمليات التشغيلية لخطة "الغذاء والدواء" في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يوم الأربعاء، مقر "الهيئة" في مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة.واطلع على سير العمليات التشغيلية لخطة "الهيئة" في موسم الحج، وأعمال الرقابة والتفتيش التي تنفذها على المنتجات الخاضعة لإشرافها عبر منافذ دخول الحجاج، ومعاينة واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحُجاج، والمشاركة في التفتيش على المقرات الطبية الموسمية لمكاتب الحج.إلى جانب توعية العاملين في مطابخ الإعاشة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوعية الحجاج في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.مركز عمليات الحجكما جرى استعراض أعمال مركز عمليات الحج التابع للهيئة الذي يعد نقطة اتصال مع غرف ومراكز العمليات الأخرى للجهات الحكومية لرفع مستوى التنسيق والتكامل وضمان سرعة الاستجابة، ودورها في دعم وتقديم ورش العمل لتوضيح آلية التعرف التعامل مع الشحنات الخاضعة لرقابة "الغذاء والدواء" الواردة مع الحجاج ومكاتب شؤون الحجاج، والدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.وتأتي زيارة معاليه ضمن زيارات عدة أجراها لعدد من الجهات المرتبطة بالمنظومة الصحية في موسم الحج، للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.