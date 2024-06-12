شكرا لمتابعة خبر عن شباب يساعدون حاج تائه في شوارع مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم شباب على مساعدة حاج نيجيري كان تائها في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة ويسير ليلا دون أن يدري كيف يذكر لمكان إقامته.

ولاحظ أحد الشباب حاج يسير في طريق عام فأوقف سيارته وحاول التحدث معه لكن الأخير لم يفهم فأدخله في سيارته واقترح عليه رفاقه أن يستعين بهاتفه الذكي لكي يقرأ من خلاله الباركود الذي سيدلهم على مكان إقامة الحاج.

وأردك الشباب أن الحاج نيجيري الجنسية وأخذوا يمازحونه، ثم انطلقوا في طريقهم لتوصيله إلى وجهته، فيما أشاد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة بموقف الشباب.

وقدم الوزير الشكر لهؤلاء الشباب على مساعدتهم، مشيرا إلى أن ما فعله الشباب يظهر قيمة بطاقة نسك التي تحوي بيانات تفصيليّة لكلّ حاج.