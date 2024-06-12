«بعد واقعة صفع شاب صعيدي».. شاهد.. ردة فعل عمرو دياب بعدما احتك به شخص خلال غنائه في حفل زفاف بالقاهرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل المطرب عمرو دياب بعدما احتك به شخص خلال غنائه في حفل زفاف بالقاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو، عمرو دياب وهو يغني على منصة حفل الزفاف ولكنه تفاجأ باحتكاك شخص به من الخلف، مما أثار حفيظته.

وظهرت علامات الغضب على وجه عمرو دياب، وقام بقبض أصابع يده، ولكنه تمالك نفسه عندما شاهد الفنان المصري، محمود البزاوي يمر من أمامه.

وحاول عمرو دياب الوقوف بعيدا عن المنطقة المزدحمة على المنصة، وقام بالغناء وسط تفاعل كبير من المتواجدين في الحفل.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قام بصفع شاب صعيدي على وجهه خلال الأيام الماضية، بعدما حاول التقاط صورة معه خلال غنائه في حفل زفاف، وهو ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات ضد عمرو دياب ووصل الأمر إلى أقسام الشرطة والمحاكم.