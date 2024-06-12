بالفيديو.. محامي سعودي : انتبه حالياً يتم خصم المخالفات من حسابك تلقائياً

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صحيفة الخليج 365: أكد محام يٌدعى " طارق " عبر حسابه بمنصة التيك توك عن البدء في سداد المخالفات بخصمها مباشرة من حساب المخالف.
وقال في الفيديو: إن الحكومة بدأت في سداد المخالفات بأمر تنفيذي .. فإذا جاءت لك مخالفة ما سددتها يدخلون على حسابك ويخصمونها .
وتابع: انتبه لا تكثر مخالفات على نفسك خلاص صارت تنخصم من الحكومة مباشرة .
واستكمل: العتب كل العتب على اللي بيسوق سيارة وهي باسم غيره ، سواء أمه ، زوجته أو أخته وتيجي عليها مخالفات ويدخلون حسابها ويخصمونها ، وهي مسكينة عمرها ما دارت دريكسون سيارة أبدا .