بالفيديو.. محامي سعودي : انتبه حالياً يتم خصم المخالفات من حسابك تلقائياً

صحيفة الخليج 365: أكد محام يٌدعى " طارق " عبر حسابه بمنصة التيك توك عن البدء في سداد المخالفات بخصمها مباشرة من حساب المخالف.

وقال في الفيديو: إن الحكومة بدأت في سداد المخالفات بأمر تنفيذي .. فإذا جاءت لك مخالفة ما سددتها يدخلون على حسابك ويخصمونها .

وتابع: انتبه لا تكثر مخالفات على نفسك خلاص صارت تنخصم من الحكومة مباشرة .

واستكمل: العتب كل العتب على اللي بيسوق سيارة وهي باسم غيره ، سواء أمه ، زوجته أو أخته وتيجي عليها مخالفات ويدخلون حسابها ويخصمونها ، وهي مسكينة عمرها ما دارت دريكسون سيارة أبدا .