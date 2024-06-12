شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 12 ظهرًا.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)