شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 12 ظهرًا.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 11, 2024
للتفاصيل https://t.co/TI3BH94mO2 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ECqbir5byy