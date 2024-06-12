شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انسيابية تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبذل اللجان الميدانية في القطاعات الأمنية والإرشادية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة جهودًا كبيرة لتنظيم أعمال تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتقديم التسهيلات لتيسير انتقالهم إلى المشاعر المقدسة براحة ويسر.

وتشهد حركة استقبال وتفويج الحافلات عبر بوابة المدينة المنورة (40 كيلومترًا على طريق الهجرة السريع) انسيابية في أثناء مغادرتها إلى مكة المكرمة الذي يشهد ذروة في عمليات تفويج ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، بعد أن أمضوا أيامًا في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصلاة في المسجد النبوي.

إضافة إلى انسيابية حركة استقبال وتفويج الحافلات في محيط ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، بإشراف لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

