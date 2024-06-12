الغذاء والدواء الأمريكية تستدعي «علكة وحلوى» شهيرة بعد إصابة 10 أشخاص بنوبات صرع وإدخالهم المستشفى

ترجمة حصرية: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تحذيرا عاجلا، بشأن بعض الأنواع من الحلويات والعلكة، بعد تسببها في دخول ما يزيد عن 10 أشخاص إلى المستشفى.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن بعض أنواع الحلوى المخروطية سببت نوبات صرع لعدد من الحالات، إضافة إلى فقدان الوعي، ومعدلات ضربات قلب غير طبيعية.

وقامت إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتوسيع نطاق سحب الحلويات التي تحتوي على مادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، بحسب ديلي ميل.

وحذرت الإدارة من بعض أنواع الحلويات التي تنتجها شركة دايموند شرومز، والتي تحتوي منتجاتها على المكون ذو التأثير النفسي THC، الموجود في القنب، والفطر غير المخدر.