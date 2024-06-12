شاهد:سائح خليجي يتفاجأ برفض سائق تاكسي مصري تشغيل المكيف رغم ارتفاع درجة الحرارة

وأجابه السائق: " غصب عني لازم آكل عيش .. على شان أجيب 20 جنيه زيادة عايزني أروح أدفع 30 ولا 40 جنيه ليه ؟ّ " .. مٌضيفا :" لو قاعد لوحدي في العربية بشغل التكييف .. لكن اللي عايز خدمة التكييف يدفع ".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع