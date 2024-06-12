شاهد:سائح خليجي يتفاجأ برفض سائق تاكسي مصري تشغيل المكيف رغم ارتفاع درجة الحرارة

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صحيفة الخليج 365: وثق سائح خليجي في مقطع فيديو ، مطالبة سائق تاكسي مصري بأموال زيادة لتشغيل التكييف ، خلال زيارته لمصر .
وقال موجها حديثه لسائق التاكسي الذي يستقله :" خدمة التكييف بفلوس زيادة .. يعني نموت من الحر !".
وأجابه السائق: " غصب عني لازم آكل عيش .. على شان أجيب 20 جنيه زيادة عايزني أروح أدفع 30 ولا 40 جنيه ليه ؟ّ " .. مٌضيفا :" لو قاعد لوحدي في العربية بشغل التكييف .. لكن اللي عايز خدمة التكييف يدفع ".
وعلق السائح : أننا زوار جايين سائحين لمصر .. أكرمنا وشغل لنا التكييف .. أنت معاك زوار ".