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بالفيديو.. صانع "محتوى" يكشف عن شرطين لحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة

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صحيفة الخليج 365: علق صانع المحتوى نواف العصيمي، على قرار الأحوال المدنية بشأن تغيير الاسم الأول للأشخاص، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "وش صاير" :" القرار من شقين، حيث يمكن تغيير الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، وذلك للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق".

وتابع:" مثلا اسمك نواف تقدر تغيره تخليه زكي، وأقدر إذا مغيره زمان ل" زكي"، وأبغى أرجعه نواف برجعه".

وأضاف:"الشق الثاني، الأحوال المدنية أتاحت حذف اسم الشهرة، أو الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني، بشرط يبقى الاسم رباعي في السجل المدني".

وأصاف:" الشرط الثاني، لم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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