شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ماليزية بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الشؤون الدينية الماليزي السيناتور داتو دكتور محمد نعيم بن مختار، بالدور الكبير الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين في الحج على خدمة حجاج ماليزيا وتوفير جميع التسهيلات لهم منذ وطأت أقدامهم أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الثلاثاء، مقر بعثة الحج الماليزية.

ونوه الوزير الماليزي بالجهود المبذولة في تقديم خدمات متميزة للحجاج، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لضمان تحقيق أفضل تجربة للحجاج الماليزيين.

