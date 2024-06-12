أول تعليق من ترامب على إدانة نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني

صحيفة الخليج 365: علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على إدانة هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بتهمة "حيازة السلاح بشكل غير قانوني".

وكتب ترامب "لم تكن هذه المحاكمة أكثر من مجرد إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا".

وأضاف "سينتهي عهد المحتال جو بايدن على الإمبراطورية الإجرامية لعائلة بايدن في الخامس من نوفمبر، ولن يتمكن بايدن مرة أخرى من الوصول إلى الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية".

الجدير بالذكر أدين نجل الرئيس جو بايدن والبالغ 54 عاما بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجّهة له والمرتبطة بشرائه سلاحا ناريا عام 2018 عندما كان مدمن مخدرات.