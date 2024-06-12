شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جهود تنظيمية كبيرة لتفويج الحجاج من ذي الحليفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مسجد "ميقات ذي الحليفة" بالمدينة المنورة أمس الاثنين، توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن، قبيل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج، وسط خدمات تنظيمية متكاملة تقدمها الجهات المعنية لخدمة تفويج ضيوف الرحمن بيسر وطمأنينة.

وتبذل الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعيّة جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه، وتوفير العربات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

إلى جانب متابعة توفير سقيا المياه والوجبات الخفيفة والهدايا التذكارية، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تعنى بانسيابية حركة السير في محيط الجامع والطرق المؤدية إليه، وتنظيم اصطفاف الحافلات.

