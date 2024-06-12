شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار الطقس الحار على أجزاء من الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج . الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.