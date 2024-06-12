شكرا لقرائتكم 5 مظاهر للتسهيل على المرأة في أعمال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ذكر مجلس شؤون الأسرة أن ديننا الحنيف اهتمّ بالتيسير على النساء والضعفاء في أعمال الحج، كأحد المقاصد الشرعية؛ ففيه تتعجّل المرأة بالانصراف من مزدلفة، ورمي الجمرات، وغيرها؛ درءًا للمشقّة والحرج.

التيسير على المرأة في أعمال الحج

وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “هناك خمسة مظاهر بارزة لتيسير الحج على المرأة”.

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وأضاف مجلس شؤون الأسرة أن هذه المظاهر تتمثل فيما يلي: