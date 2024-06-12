شكرا لقرائتكم أمانة جدة تخصص 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتمدت أمانة محافظة جدة (6) مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وفق آلية تضمن رفع جودة خدماتها المقدمة للسكّان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع عبر السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي والعمل على معالجتها بما يضمن تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة البيع.

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وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال هايبر بندة – بلدية أم السلم مخطط البديل جوار قاعة النهدي – شارع أبو عمر الأوزاعي جوار المسلخ الرئيسي – بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي جوار صيدلية النهدي – بلدية طيبة شمال ممشى طيبة – بلدية ذهبان جوار جسر ذهبان غربًا). وتهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين التعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير النقاط المعتمدة ضمانًا لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ممارسي نشاط البيع بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

خدمة تصريح ذبح الأضاحي

يذكر أن أمانة جدة أتاحت خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، وذلك لمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتخفيف الضغط على المسالخ النظامية وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.