ما هي مدة التعديلات المقرّة في حساب المواطن؟

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الرياض - محمد الوسيري - تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع تساؤلات واستفسارات بعض المستفيدين بشأن مدة التعديلات المقرّة في البرنامج.

تعديلات حساب متابعات الخليج 365

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله : “يقوم برنامج حساب متابعات الخليج 365 بمراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عنها”.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

دفعة حساب متابعات الخليج 365 لشهر يونيو

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين، بلغ نحو 10.8 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري: “إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً”.

وأضاف الهاجري : “أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة، أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 73 %، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد”.