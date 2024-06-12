شكرا لقرائتكم تجهيز 329 جامعاً لإقامة صلاة عيد الأضحى في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تهيئة وتجهيز 329 جامعاً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها, لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ , بالإضافة إلى عدد 19 مصلى للعيدين.

صلاة عيد الأضحى بتبوك

وأكد مدير الفرع عبدالله المشيقح، أنه تم منذ وقت مبكر تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام, واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.