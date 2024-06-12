شكرا لقرائتكم ضبط مخالفين لتخزينهما وبيعهما فحمًا محليًا في منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية والمصرية، لتخزينهما وبيعهما فحمًا محليًا في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما (6) أمتار مكعبة من الفحم المحلي.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.