شكرا لقرائتكم 10 آلاف عبوة من حليب الإبل كهدية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقّعت شركة حجاج جنوب شرق آسيا “مشارق” شراكة إستراتيجية مع شركة “سواني” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتوريد حليب الإبل ومنتجاته، حيث سيتم توزيع 10 آلاف عبوة من حليب الإبل “نوق” كهدية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وذلك في خطوة تهدف إلى نشر تراث المملكة العربية السعودية وتعريف الحجاج والزوار بالمنتجات التراثية الأصيلة.

عام الإبل

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود تفعيل عام الإبل، حيث تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني لحليب الإبل ودعم القطاع الزراعي المحلي والإسهام في إثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير مشروبات صحية ومغذية، مما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مشارق عدنان مندورة، أن الشراكة مع “سواني” تهدف إلى نشر ثقافة المملكة وتعريف العالم بتراثها الغني، عاداً الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بحليب الإبل ومنتجاته، وتقديمها كجزء من التراث الغذائي للمملكة.