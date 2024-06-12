شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445.. لقطات من تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثّقت “واس” جانباً من الجهود التي تبذلها اللجان الميدانية في القطاعات الأمنية والإرشادية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة، لتنظيم أعمال تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتقديم التسهيلات لتيسير انتقالهم إلى المشاعر المقدسة براحة ويسر، ضمن موسم الحج 1445.

انسيابية استقبال الحافلات

ورصدت “واس” اليوم انسيابية حركة استقبال وتفويج الحافلات عبر بوابة المدينة المنورة (40 كلم على طريق الهجرة السريع) أثناء مغادرتها إلى مكة المكرمة اليوم الذي يشهد من الصباح الباكر ذروة في عمليات تفويج ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، بعد أن أمضوا أياماً في مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للصلاة في المسجد النبوي، إضافة إلى انسيابية حركة استقبال وتفويج الحافلات في محيط ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة بإشراف لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.