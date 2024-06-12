شكرا لقرائتكم إثراء يفتح باب التسجيل في مبادرة الشرقية تبدع بنسختها الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المبادرة السنوية (الشرقية تبدع)، بنسختها الخامسة، وذلك لمدة شهر ليتم تفعيل أنشطة المبادرة على مدى 23 يومًا خلال الفترة من 29 ربيع الآخرة – 21 جمادى الأولى 1446هـ (1– 23 نوفمبر 2024م) في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

نجاح كبير

وتأتي النسخة الخامسة من المبادرة استكمالًا للنجاح الكبير الذي صاحبها في السنوات الماضية من خلال تفاعل الجهات والقطاعات في المنطقة وتفعيلها من خلال مشاركة القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ببرامج وأفكار ومواد إبداعية، في سعي لتكون إحدى أهم مبادرات الشراكات المجتمعية، وتهدف إلى تحفيز النشاطات الإبداعيّة لمختلف الجهات والقطاعات في المنطقة، لإحداث نقلة نوعيّة في المجال الإبداعي والثقافي، وخلق بيئة مكتشفة ومطورة للمواهب، لتصبح الشرقيّة وجهة الإبداع، ووِجهةً للسياحة الإبداعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة.

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وتأتي المبادرة عطفًا على ما تملكه المنطقة الشرقية من موروث هائل من الثقافة والفنون، التي يمكن استثمارها في صناعات إبداعية مجدية اقتصاديًّا تثري القطاع وتسهم في دفع عجلته واستدامة مخرجاته، كما تأتي لتكون أداة تحويلية تعمل على تغيير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كون الاقتصاد الإبداعي يشكل مصدرًا من مصادر التقدم الاقتصادي.

تعزيز العمل المشترك

كما تسعى المبادرة إلى بناء تحالفات إستراتيجية تعزز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي يصب في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الجهات والأفراد لتحقيق التكامل للنهوض بالمجتمع وكافة مؤسساته، وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الإبداعية.

وقد لقيت المبادرة في نسخها السابقة إقبالًا للمشاركة في تفعيلها بالشراكة مع أكثر من 700 جهة ومنشأة وبأكثر من 2300 مشاركة إبداعية و55 شريكًا إستراتيجيًّا وخمسة شركاء رئيسيين، فيما تنوعت المشاركات بين ورش عمل وحوارات متنوعة وأنشطة حرفية وفنية ومعرفية ومعارض وعروض مختلفة.

يشار إلى أن التسجيل للمشاركة في مبادرة الشرقية تبدع سيكون متاحًا من خلال صفحة المبادرة على الموقع الإلكتروني لمركز (إثراء) من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي: الشرقية تُبدع | Ithra. حيث تستقبل المبادرة المشاركات الإبداعية من كل القطاعات. كـ: قطاع الشركات، قطاع التعليم، قطاع المطاعم والمقاهي، القطاع الاجتماعي، القطاع الرياضي، قطاع الفنون، قطاع التجارة، والقطاع اللوجستي.