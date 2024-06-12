شكرا لقرائتكم أرامكو السعودية تعلن إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة.

تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو

وأوضح رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين أمين بن حسن الناصر, أن هذا الطرح يحقق أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، مما يعزز بدروره من سيولة الأسهم بشكل أكبر”، مرحباً بالمساهمين الجُدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، معرباً عن فخره وامتنانه للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد.

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سجل حافل

وقال “إن نجاح هذا الطرح يُظهر سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019م، كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، وإستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع، ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون”.

وتم من خلال الطرح بيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة وتمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، حيث يعّد أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000م، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م

وبلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريالاً سعودياً لكل سهم من أسهم الطرح.