شكرا لقرائتكم القبض على 4 مقيمين ووافد لنصبهم واحتيالهم بالترويج وبيع أساور حج مزورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (4) مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الإندونيسية؛ لنصبهم واحتيالهم بالترويج وبيع تصاريح وأساور حج مزورة. إحالة إلى النيابة وبحسب الأمن العام، ضُبط بحوزتهم مبالغ مالية وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب وطابعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. قد يهمّك أيضاً